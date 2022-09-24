媒體人周玉蔻爭議不斷，民進黨台北市長參選人陳時中被外界質疑與周關係匪淺，陳時中24日稱，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」，國民黨台北市議員徐巧芯譏諷，「全民大切割老蔻時代正式來臨了嗎？」

藍營與台北市長柯文哲近來喊出「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，徐巧芯點評今年台北市競選口號是「玉時俱焚」。

對於陳時中的說法，徐巧芯24日在臉書發文指出，陳時中崩潰了，今天竟然說「投給蔣萬安就是支持周玉蔻」，「洗勒哈囉？你的競選總部主委吳思瑤，昨天還在天她的節目跟她一搭一唱欸！」

徐巧芯說，「叫她『蔻蔻妹妹』的是你，上她12次專訪的是你，順著她去臭慈濟的是你，約她去打高端疫苗的是你，現在說不熟切割的也是你」。

徐巧芯指出，周玉蔻會為了陳時中「好心疼」，又為了幫你選市長照三餐翻蔣萬安祖宗十八代來批鬥，結果陳時中竟然這樣對待人家，「全民大切割老蔻時代正式來臨了嗎？」

徐巧芯呼籲，民進黨、陳時中如果真的與這個邪惡的媒體人切割，請公開宣示「陳時中及競選團隊所有成員，未來不再上周玉蔻的任何節目」。

國民黨台北市議員游淑慧大酸，「笑死」，一種想要開槍狙擊蔣萬安，結果膛炸的概念，看到陳時中急於撇清甩開的焦慮樣，不知周玉蔻做何感想。

游淑慧指出，當陳時中說「投給蔣萬安就是投給周玉蔻」這句話時，是否代表著陳也承認周是對選舉的負面因素？網路上「陳亡敗蔻」、「玉時俱焚」已成為對陳時中最有殺傷力的兩句話，這也代表過去民進黨貫用的潑髒水方式，越來越沒有用， 引起大部分人的反感。

游淑慧強調，沒有人能硬把陳時中和誰連在一起，而是陳時中這兩年來不斷和周玉蔻主動黏緊緊，現在才來說「我們沒關係」的負心話，會不會太晚了。

她說，需要這把刀時，陳時中握緊緊；現在這把刀割傷自己時，又急著丟掉，刀能砍人也能傷己。