人格毀滅戰？綠營猛攻高虹安 黃珊珊：選舉不要選到喪失人性

選戰倒數，民進黨團日前行文資策會，要求調出民眾黨新竹市長參選人高虹安的任職資料。挨批用國家機器打選舉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今也在臉書寫下，選舉，不該喪失人性，痛批民進黨使用國家機器進行人格毀滅戰。

黃珊珊表示，高虹安委員的博士論文，早已經過美國辛辛那提大學書面確認並無抄襲問題，眼看已經無法繼續污衊，反而以執政黨立院黨團出手施壓資策會，只要高虹安民調領先，這樣的污衊與打壓就不會停止。

黃珊珊強調，民進黨新竹市長參選人沈慧虹雖是她的朋友，但相信沈也不會支持這種為了一場選舉，使用國家機器進行人格毀滅戰。

而黃珊珊今上午出席台灣心臟外科研究發展協會演講，會前受訪表示，此次選舉已經喪失人性，激烈攻防很正常，但鋪天蓋地人格毀滅戰，去捏造很多不實，這樣不道德，應要回到事件本質，做賊不要喊抓賊。

不過黃珊珊日前第一時間回應高虹安事件，聚焦在戰學歷的言論也引發民眾黨內部不滿，認為黃珊珊刻意與高虹安事件保持距離，黃珊珊澄清，都有與高虹安互傳簡訊關心，當天受訪說的是自己的生活經驗，針對高虹安要捍衛清白當然全力相挺，而高虹安戰學歷的言論出錯也已經道歉，這部分不需要故意強調。

另民眾黨主席柯文哲昨在網路節目中，拿出入黨同意書問黃珊珊要不要簽，黃珊珊在節目中表示「要簽隨時都可簽」，黃珊珊今解釋，關於是否掛黨籍參選，已經與柯文哲討論很久，最後兩人共識為首都市長以無黨籍參選，能爭取到跨越藍綠的支持。

黃珊珊強調，對她與柯文哲來說，有無入黨程序已經不重要，重要的是雙方信念一致，強調自己仍是民眾黨母雞，彼此已經跨越政黨的藩籬。

而今日黃珊珊出席醫事場合；民進黨籍參選人陳時中則成立律師界後援大會，引互相拔樁揣測，黃表示，今天是很久以前就約好的演講，會繼續爭取各個團體以及各個階層，大家都各自努力，沒有拔樁問題，選民是人不是樁。

另柯文哲是否有指導黃珊珊把握軍公教以及年輕選票，黃珊珊表示，柯市長每天都建議很多事，自己會爭取各個階層的支持，不會只有兩大方向，會有一百大方向。