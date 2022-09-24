【全程字幕】私下沒連絡？陳時中指周玉蔻是「中立媒體人」 蔣萬安狠酸：台灣有多少人會相信

媒體人周玉蔻近來猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，藍營和台北市長柯文哲喊出票投陳時中就是支持周玉蔻。蔣萬安今天上午前往長春市場掃街受訪指出，民進黨台北市長參選人陳時中表面上切割（周玉蔻），實際暗地合謀，大家會認為周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會相信？

對於周玉蔻緊咬緋聞案，立委黃國昌也看不下去炮轟「下流」、「已跨越文明底線」，台北市長參選人黃珊珊也發文聲援，稱選舉不應該喪失人性。

蔣萬安今天表示，不只黃國昌，任何有理性的民眾，都無法接受這樣惡質的選風，相信大家都知道公理正義是遠大於政治利益的，這樣低劣的選舉操作手法，也不應該出現在民主社會當中。

他強調，現在唯一的反制方法，就是大家勇敢的站出來，向惡質選風表達譴責，在11月26日投票當天，向低劣的選舉文化投下反對票，表達我們的不滿。

蔣萬安痛批，陳時中表面上切割，實際暗地合謀，他只是口頭上講說，尊重媒體中立的發言，但事實上，大家會認為周玉蔻是中立的媒體人？台灣有多少人會相信？

蔣萬安說，陳時中就是被惡質的選風綁架，向這樣威脅的壓力屈服，不敢說一句話，陳時中這樣講，到底是內行人說外行話，還是他真的就是被民進黨操控的傀儡？民眾都看的非常清楚。

台北市議員徐巧芯則酸說陳時中、周玉蔻「玉時俱焚」，蔣萬安笑稱，徐巧芯非常的了解，也非常有創意，他所接觸到的台北市民，大家希望了解誰能夠對台北市政擘畫具體的願景，持續端出政策牛肉，這段期間他提出很多政策願景，得到很多市民朋友的肯定及正面的回應。