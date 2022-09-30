高揚凱說，自己對地方的熟悉不用「補習」，更不需要選舉前再「空降」，從文山區出發，實實在在為鄉親謀福利。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

高揚凱表示，自己小學與國中就讀靜心，高中就讀政大後門旁的東山高中，堪稱是大安文山區最有地緣關係的參選人。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市大安文山區市議員參選人高揚凱，是在地的「文山囝仔」，他誓言將為鄉親出一口氣，回饋家鄉，對抗塔綠班不公不義，與國民黨台北市長參選人蔣萬安一起，為台北市民逐漸消失的光榮感奮戰不懈。

高揚凱指出，大安文山區長期缺乏真正「在地」的民意代表，他家就住在興隆路二段，小學與國中就讀靜心，高中就讀政大後門旁的東山高中，堪稱是大安文山區最有地緣關係的參選人。

高揚凱說，自己對地方的熟悉不用「補習」，更不需要選舉前再「空降」，從文山區出發，實實在在為鄉親謀福利，自2011年留學英國，取得倫敦大學瑪麗皇后學院管理碩士後，時常發現親友或鄰居長輩們因為市政上的問題求助無門，遭受政府部會單位互踢皮球、事不關己的冷漠對待。

高揚凱表示，秉持對家園的使命感，總覺得年輕一輩應該要站出來，勇於承擔，熱血付出，為民眾爭取合理的權益，打破惡性循環，讓自身的經歷與所學能有機會發揮，期望能為現況帶來改革。

談到最近屢屢登上新聞版面的體育場缺失問題，高揚凱有很深的感觸；他說，自己求學時期即是足球隊一員，大學後因為學校場地有限而改打棒球，擔任先發打擊第一棒。

高揚凱指出，體育場的硬體設施是否完備，是運動賽事基本中的基本，桃園羽球場才啟用第一天就因地震造成天花板全數塌陷，明明是公部門監督不周，驗收草率導致，民進黨政府硬凹叫做「天災」。

他痛批，新竹棒球場就更誇張了，耗資超過12億台幣整修的球場僅打了兩次球就封館，再次開幕時間遙遙無期，球迷全體「炎上」，還讓富邦悍將隊外野手林哲瑄左肩關節唇破裂，賠上了頂尖運動員的大好前途，這明擺著就是「人禍」。

高揚凱指出，其實新竹棒球場開打前早已發現缺失，公安問題完全是新竹市政府「選擇性漏接」的結果，未來他定當強力監督市政各項施政進度，妥善訂定驗收SOP並確實執行，確保不會再出現這類「沒驗收就開幕」的憾事。

高揚凱認為，「在地」與否不是選舉的必要條件，卻很關鍵，若參選人的選區就是自己的家鄉，對於公眾事務的關心絕不僅止於相對冰冷的績效數字，更多的是對土地的關懷與人情的連結。

高揚凱期許自己為大安、文山區帶來政治新氣象，為民喉舌、不遺餘力，與鄉親站在一起，期盼能為地方帶來創新變革，「在地囝仔，最懂在地」，戮力為國民黨年底北市議員選舉再奪一席，爭取服務的機會。