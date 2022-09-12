台鐵日前在中秋連假時發生號誌嚴重故障事故，使得台鐵改革的相關討論再度浮上檯面，一份最新網路民調顯示，過半受訪者未能感受到台鐵有在改革，顯見總統蔡英文曾說過的「台鐵改革勢在必行」，並未讓民眾有感。

入口網站《Yahoo》今（12）日起以「台鐵發生史上最長故障，你的看法是？」為題進行網路投票民調，本次投票共有三題，分別為「蔡英文去年提出『台鐵改革勢在必行』，一年多來你有感受到嗎？」「你認為台鐵最需要改革的面向是？」與「你搭乘台鐵的頻率是？」將統計至16日，截至今日下午3點，已有超過7000人參與投票。

在「蔡英文去年提出『台鐵改革勢在必行』，一年多來你有感受到嗎？」這題，有66.3%民眾沒感受到（21.4%不太有感，44.9%完全無感），僅15.5%的民眾有感受到（8.0%還算有感，7.5%非常有感），另有18.2%為「不知道/沒意見」。

至於「你認為台鐵最需要改革的面向是？」25.4%網友投給組織文化，工安標準與電機系統分別獲得21.0%、11.5%，「不知道/沒意見」則有18.6%。

最後在「你搭乘台鐵的頻率是？」方面，33.8%民眾超過一年沒搭台鐵，每年搭乘一次以上與每個月搭乘一次以上分別為24.3%、14.6%。

「台鐵改革勢在必行」是蔡英文在去年4月太魯閣號於北迴線發生事故後所說，當時她除強調政府責無旁貸，也提出了「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。