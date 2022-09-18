前新竹市長林智堅因論文抄襲退選桃園市長後，沉寂1個多月，17日現身為同黨竹市長參選人沈慧虹造勢場合站台。民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，林智堅回防，是想把民進黨基本盤先顧好，但是也會讓人聯想到新竹棒球場及論文事件。在一來一往之下，不能說狀況是好的。

有網友18日在《董事長開講》網路直播節目中表示，怎麼看新竹的選情？昨天林智堅又幫高虹安「拉了不少票」，如果他繼續出來輔選，仇恨值後市看好，感覺高虹安勝選機會越來越高了？來賓高虹安透過視訊表示，林智堅出來是幫忙拜票、還是敗票？林智堅17日出來輔選，是希望在地方上的組織，先透過總統蔡英文、林智堅回防，把民進黨基本盤先顧好。因為沈慧虹的民調，現在的支持度，跟民進黨支持度有一些落差，也就是說，民進黨的票回來得並沒有那麼完整，也許他們是希望，林智堅搭配蔡英文，先把民進黨基本盤顧住。

高虹安接著表示，當然會有另一個風險，就是林智堅出來輔選，對沈慧虹到底是好是壞？有可能會因為林智堅目前身上的標籤，讓中間選民或年輕族群回想起，新竹棒球場就是林智堅、沈慧虹團隊蓋的；甚至會認為，論文事件，林智堅曾說台大抹黑，沈慧虹卻還挺抄襲的林智堅。因此，林智堅站台輔選，其實有正反兩面。

高虹安接著表示，現在新竹市沒有一個市議員參選人跟林智堅一起掛看板，如果林智堅真的是可以幫大家吸收票源的人，為什麼市議員參選人不跟他合掛看板。因此持平來看，他們一方面也許是想，民進黨會不會因為前市長回來溫情喊話而回流，另一方面，林智堅、沈慧虹又讓大家想起過去這些爭議，而加諸在沈慧虹身上。在這一來一往之下，不能說這種狀況是好的，畢竟要有消長概念。