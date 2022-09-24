九合一選舉近在咫尺，年底的大選各政黨候選人都摩拳擦掌準備，對於選舉議題更是展開激烈的攻防戰，其中候選人的學歷最近都被雙方拿出來檢視，而前新竹市長林智堅因論文抄襲，丟掉了2個碩士學位，同時國民黨南投縣長參選人許淑華、新竹市長參選人林耕仁、高雄市長參選人柯志恩、基隆市長參選人謝國樑、雲林縣長參選人張麗善、民進黨基隆市長參選人蔡適應、雲林縣長參選人劉建國、台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安等人都被捲入碩士或博士論文抄襲疑雲，引發關注。

根據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，從今年的7月5日至9月22日，對於論文抄襲疑雲的風波，上述9人的最新網路聲量，由低到高分別為張麗善（網路聲量1407則）、劉建國（網路聲量2496則）、謝國樑（網路聲量3858則）、柯志恩（網路聲量4338則）、林耕仁（網路聲量12358則）、蔡適應（網路聲量12807則）、許淑華（網路聲量30615則）、高虹安（網路聲量72141則）、林智堅（網路聲量807809則）。

其中聲量第一的林智堅，因為在今年的8月被台大以及中華大學「雙殺」碩士學位後，身兼民進黨主席的總統蔡英文還表態「願意相信林智堅沒抄襲」，導致讓他受到高度的輿論關注，接著更又爆發出新竹棒球場施工不善等爭議，這讓林智堅一人的聲量，比其餘8人的聲量總和還要高出5倍以上，可以是本次選舉在論文疑雲中最具聲量的政治人物。