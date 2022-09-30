桃園市長候選人張善政、農委會主委陳吉仲皆曾擔任農委會研究計畫主持人，近日農委會已針對前者展開調查，但卻遲遲未對後者啟動相關程序，農委會副主委陳駿季今天受訪時表示，到目前為止並沒有（要針對陳吉仲展開調查），要有具體事證時，才會至流程中去處理。

至於外界所提，陳吉仲研究報告與部分文章重複度高，陳駿季說，比對結果的重覆度高不代表一定是抄襲，任何的文章都可以參考其他的文獻，但要遵守相關的遊戲規則，包括註明出處等。

陳駿季也提及，陳吉仲針對外界質疑的部分，也以個人名義在其臉書回應，「大家可以參考」。

農委會日前行文要求宏碁公司及張善政說明「農業電子化發展策略分析與規劃」重複度高等疑義，並要求應在9月30日前提出書面說明，陳駿季表示，截至今天上午為止，仍未收到宏碁或張善政的說明，宏碁公司在上周來文提及因該計畫距今至少已逾10年，研究團隊更迭等原因，難以即時檢視資料，因此希望展延期限至10月20日，農委會也同意，並未收到張善政以計劃主持人身分說明，僅收到張善政競選辦公室來文，但不清楚競選辦公室與張善政計劃主持人的關係。