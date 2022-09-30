鍾東錦直批苗栗都是藍天，都是綠營不努力所致。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎則強調自己民調領先。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

徐定禎陣營成功整合無黨籍縣議員，強調將以團結的改革派，對抗分裂的守舊派。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦29日深夜發文狠批對手民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，在過去擔任頭份首長期間，所會關係陷入水火不容，遭到代表會大幅刪除市政預算，無法推動市政，未來將如何掌理縣政？徐定禎陣營則回應以1打2，表示徐定禎在民調突圍衝上第1，藍營2個參選人間相互操作棄保，僵持不下，相對徐定禎喊出「團結的改革派對抗分裂的守舊派」，表示自己民調持續成長，會穩住腳步全力衝刺。

鍾東錦競總是在29日晚間在臉書上貼文猛批對手徐定禎，個性缺乏溝通協調能力，導致擔任頭份鎮長、市長期間，與時任鎮代會主席的黃盛和水火不容，接下來，徐定禎遭遇了頭份市代會主席温俊勇，又因為同樣的問題，市政預算被大幅刪減，市政推動窒礙難行，連一個市鎮都管理不好的人，如何管理整個苗栗？

鍾東錦指出，苗栗國這個標籤從綠營貼在他們身上以後，就成為他們的原罪，一句２７年沒砍預算，就把苗栗批得一文不值。但是他提醒徐定禎，苗栗縣議會在他就任議長以後，不但通過了石虎自治條例，也在府會和諧的情況下，針對年度總預算開了審查刪減的先例。

鍾東錦強調，「府會可以衝突，但只會衝突卻無法善後的性格，將導致人民受苦。」苗栗所以永遠藍天執政，不是因為群眾的不民主，而是因為民進黨的不努力。如果徐定禎在上次落選後就苦心耕耘，利用在中央的關係，為苗栗鄉親帶來革命性的改變，今天的２０２２苗栗縣長選舉，他鍾東錦豈能保持民調第一？

徐定禎競總則在30日中午回應，苗栗縣長之戰越演越烈，徐定禎在民調突圍衝上第一，而藍營方面，國民黨提名的候選人謝福弘以及因「排黑條款」但堅持參選被國民黨開除黨籍的鍾東錦，頻頻互相操作棄保，僵持不下，徐定禎在喊出「團結的改革派對抗分裂的守舊派」下，表示民調持續成長，會穩住腳步全力衝刺。

徐定禎表示，選戰從8月底開打以來是越選越有信心，民進黨各路兵馬進駐競選總部，柯建銘總召擔任主任委員坐鎮，多任中執委中常委的鄭宏輝擔任執行長迅速整合，苗栗通霄子弟立委羅致政擔任總幹事，無黨籍議員曾玟學、陳品安也加入團隊發言人群，這場選戰無疑是團結的改革派與分裂的守舊派對決。

徐定禎指出，面對我方陣營大團結氣勢，反觀對手雙方攻防主軸仍擺在如何操作棄保，鍾東錦陣營公開向謝福弘喊出「您不必然要做劉政鴻的兒皇帝」呼籲藍營要集中選票，謝福弘陣營「順了議長心，藍軍全臺輸？」、「堅持免於恐懼的自由」的選舉文宣，早已在選民間廣傳，這場藍營選戰不只是謝福弘與鍾東錦的對決，更是劉政鴻與徐耀昌的角力。

徐定禎點出，從民調趨勢看來，鍾東錦勢頭轉弱，與國民黨正式提名謝福弘時間點一致，鍾東錦的民調在登記參選時已達到巔峰，未來「開高走低」只會持續下滑，如今國民黨朱立倫黨中央堅決排黑，劉政鴻操盤縣黨部狂打鍾東錦、徐耀昌2人違紀，國民黨組織盤持續歸隊，選票與樁腳回流「正藍」的謝福弘，他的民調持續成長，顯示現階段選舉策略奏效、會穩住步伐繼續衝刺。