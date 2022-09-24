九合一選舉進入倒數，新竹市長戰況激烈！最新民調顯示，民眾黨參選人高虹安支持度以29.9%領先，其次則為民進黨參選人沈慧虹的24.9%以及國民黨參選人林耕仁的21.2%。資深媒體人羅友志則認為， 高虹安近期雖連吃幾顆聲量大補丸，「選情仍然很艱困」，除非高虹安在選舉前，民調超過任何對手10%。

羅友志昨(23)日在臉書分析民眾黨選情，他說即便高虹安在這波戰學歷中表現突出，連吃幾顆聲量大補丸，選情仍然很艱困，原因就在國、民兩黨「爛船也有三分釘」，「釘」指的就是傳統支持者、地方派系以及議員經營，民眾黨在這部份幾乎趨近於0。

羅友志分析，新竹市的地方結構加上林耕仁連五任市議員的陸軍實力，高虹安如果沒有在選舉前民調超過任何對手10%，還是很危險。至於無黨籍台北市長參選人黃珊珊的部分，羅友志認為，因為台北市長柯文哲經營8年，也算「地方實力小有成績」，但是對比傳統藍綠板塊，加加減減之後，黃珊珊至少在民調上要贏蔣萬安8%，也就是台北傳統藍板塊的一半，才能算安全。

最後，羅友志呼籲民眾黨，千萬別以「民調贏了」為「安全」想像，否則票開出來，會有很大的挫折感。網友則紛紛表示「缺地方派系+年輕人懶，致命傷」、「很中肯！年輕人支持度高，但投票率低，民調第一，但投票又是另一回事了」、「他說的沒錯 國民黨在新竹地方勢力是很強的」、「小黨的悲哀啦，地方還是要經營個幾年的，這個真的非戰之罪」、「雖然很傷人，但面對現實承認，黃珊珊最後還是極可能要遭遇某種程度的棄保損失」、「選舉不但要有聲量也要深耕更要有魅力」。