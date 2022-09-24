民進黨立法院黨團日前發文要求資策會提供高虹安任職期間所參與的計畫、申請出國的次數等資料。這份署名民進黨黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、書記長郭國文的文件，要求資策會必須在3天內函覆。

代表民眾黨參與新竹市長選舉的立委高虹安，日前遭親綠媒體揭露博士論文中的部分圖表文字引用資策會研究計畫內容，綠營側翼死纏爛打，指稱高虹安涉及侵權；資策會已回應表示，該機構的研發成果如要做成產品才需要申請專利授權，若是學術引用，則不需要；換言之，高虹安的論文並沒有侵權的問題。

但顯然民進黨對資策會的這個答案並不滿意，除了柯建銘公開表示，資策會說沒侵權，「在法律上站不住腳」之外，民進黨甚至動用公權力，以立院黨團的權力要求資策會限時回應。看樣子，沒有讓資策會說出「高虹安侵權」，民進黨就不會善罷干休。

民進黨這種無底線的攻擊將徹底惹怒民眾。因為相對於民進黨全黨猛打高虹安論文有沒有侵權，總統蔡英文政大升等資料封存30年一事，有哪個綠營政治人物、乃至於綠營媒體敢多問一句、敢要求政大清楚回應？別說限時3天，蔡英文都執政6年多了，相關資料仍重重封鎖、生人勿近。

更別說，前新竹市長林智堅的論文連續被台大和中華大學判定抄襲，之前力挺林智堅、數次掛保證的蔡英文有表示過歉意嗎？甚至林智堅近日還有臉公開復出為沈慧虹站台，大言不慚稱台積電也有不良品，為自己任內公共工程出包開脫。

其實，更需要解封的是攸關國人健康安全的疫苗採購事宜。去年立法院成立了疫苗採購調閱小組，想要進一步了解疫苗採購的相關細節，不料，當時擔任衛福部長和疫情指揮官的陳時中百般阻撓，最後交出關鍵資料全部塗黑的合約，負有為民眾監督政府的立法委員們仍然看不到實際的交易條件；今年民進黨政府更索性以事涉商業機密為由，將疫苗採購合約封存30年，就是不讓外界了解政府的疫苗採購內容。

最近日本宣布自10月11日起開放入境自由行，並恢復短期免簽證措施，但日本並不認證高端疫苗，因此施打高端者如果想去日本得先自費3500元做PCR，急件更要付4500元。對此，陳時中竟說，日本也沒有認證中、俄疫苗啊，但是中俄政府可不是台灣納稅人供養的，他們的疫苗政策關台灣什麼事？

去年以來，蔡政府再三鼓勵民眾接種高端疫苗，陳時中說，「高端獲得國際認證的機會很高」，蔡英文還稱許接種高端疫苗的人是「死忠的」，然而直到今天，衛福部仍未依規定在該疫苗獲得EUA一年後，公布高端疫苗的保護效益報告，甚至連蔡政府最愛誇口的台日友好都沒輒，打了高端的國人赴日旅遊還要付錢做檢驗。柯建銘要不要先行文衛福部詢問，為什麼高端會這麼不給力，否則蔡政府也太對不起死忠的了吧！

該問的不問、不該查的拚命追殺，是誰給了民進黨政府這麼厚的臉皮、這麼黑的心肝、這麼大的膽子？是民意嗎？看到政府如此荒謬、濫權，民眾早已覺醒，要在年底的選舉做出正確的選擇，再別給威權且無能的民進黨，壓迫台灣人民的機會！

（作者為資深媒體人）