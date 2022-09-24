前新竹市長林智堅17日時為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台輔選，在提到新竹棒球場議題時，林智堅竟稱台積電也有不良品，引起許多民眾關注。因此就有一份最新的民調指出，對於林智堅被撤銷兩個碩士後消失多日，最近復出到新竹輔選沈慧虹，有92％的民眾認為「沈慧虹有林智堅幫忙會落選」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》22日對「林智堅輔選沈慧虹」進行了網路民調，截至24日17時，已有15000人進行投票，有92％的民眾認為「沈慧虹有林智堅幫忙會落選」、有5％的民眾認為「沈慧虹有林智堅幫忙會當選」、有1％的民眾表示會有「其他情況」、也有2％的民眾認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「抄了兩個碩士都被撤銷，又不認錯道歉，還有臉出來助選，不要丟人了」、「一個政績、品德、智商都堪慮的前市長，已經沒有什麼值得討論的了」、「堅定支持高虹安」、「沈慧虹不會被林智堅影響選情的，因為本來就沒票」、「支持高虹安加油」、「越幫越忙，白忙一場」。