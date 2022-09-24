民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹自參選以來，在臉書推出「慧虹的認真散步」社群節目，拉近與市民距離，也透過鏡頭讓更多人認識在地視角的新竹。昨(23)晚更新集數「EP9青年頭家的日常」，來到東門市場3樓，推薦青創店面，接地氣風格讓網友紛紛留言「這個虹，我比較喜歡」、「虹姐的團隊好有品味！」沈慧虹說，她會持續提供沃土，讓青年在新竹持續發展。

有50年歷史的東門市場，新竹市府推動轉型活化、注入年輕活力。近8年來逐步吸引新竹囝仔回鄉創業。東門市場一樓白天是傳統市場，晚間就轉身成為美食街，成為市民聚會好地點。一樓之外，三樓的青創基地更是孕育「未來名店的沃土」，許多有趣故事都在三樓發生。

這集「慧虹的認真散步」就透過鏡頭，帶觀眾拜訪仙宮、艾比兒甜點、暗香糕餅舖及瓏之陶咖啡，四間店家背後都有精彩故事，有的是新竹孩子返鄉、也有為愛到來的「新竹女婿」。

節目中見沈慧虹和所有店家老闆開心互動，深入瞭解店家的工作日常。「仙宮」是選物、自製復古商品的服飾店。老闆Stacy推薦的復古商品，勾起沈慧虹青春回憶，其中還有歌手田馥甄也愛的髮夾，是店內熱賣款。沈慧虹再來到「艾比兒甜點」，與老闆小夫妻話家常，挑戰製作焦糖布丁。

沈慧虹說，要做年輕人靠山，就要先認識他們、了解青年需要。過去7年多，新竹市府打開大門，與青年、民眾腦力激盪，交織對老空間活化的想像，讓城市更有人情味，保留舊空間也注入新活水。

有網友感性分享，過去聽到其他縣市同學說好想家，她都不能理解，因為過去新竹給人感覺是冰冷、科技城市。「現在覺得東門市場超讚！」新竹不再只是工作賺錢養家的地方，青年能在環境中得到文化滋養、圓自己的夢。