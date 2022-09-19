台北市長選舉盛況空前，共有12人登記參選。但仍以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊位於領先群。媒體人吳子嘉認為，周玉蔻可說是陳時中的「超級助選員」但結果是年輕票恐會跑光。

吳子嘉18日在《董事長開講》網路直播節目中認為，陳時中現在有個超級助選員，就是周玉蔻。但周玉蔻一拉，陳時中的年輕票有可能會跑光光。

吳子嘉覺得，周玉蔻可能會把陳時中燒掛了，陳時中怕她，但周玉蔻的功能其實是無害的。蔣萬安不要怕她，她其實沒有什麼殺傷力。吳子嘉也喊出，「投給陳時中，就等於投給周玉蔻」。

吳子嘉也分析指出，黃珊珊不要浪費時間，去搶國民黨50歲以上的，這些票是國民黨基本盤，黃珊珊拿不到的。黃珊珊唯一的機會是靠年輕人造反，年輕的風潮一旦拉起來以後，就像當年韓流、或是柯文哲一樣，黃珊珊的機會就非常大，因此不要走錯路、浪費時間，黃珊珊要搶她自己的理念票。