最近陳時中真是衰透了，從馬桶偷窺風波之後，一路衰到底，儘管他還是靠一張嘴找各種理由硬拗，但怎麼說都講不清楚，顯然手腳已經被看破，就等著最後謎底被揭曉。

近來綠營側翼周玉蔻到處亂咬，咬了慈濟人，還咬了中國小姐，搞得和周「交情很好」的阿中急著想撇清，卻撇不清。去年疫情最緊張時刻，陳時中數度接受周玉蔻訪問，將政策率先在節目中發布，外界還以為周是指揮中心的文宣部。

如今周玉蔻咬過頭，陳時中急著要切割，說跟她私下沒有聯絡。但遭柯文哲狠酸，吸毒者現在想要戒毒已經來不及了，藍白齊喊「票投陳時中就是支持周玉蔻」，要讓台北市「玉時俱焚」，可見這兩人掀起社會的惡浪，有多惹人厭。

日本宣布下月開放觀光客入境，要打過疫苗才能入境，高端疫苗不算。日本政府無異狠甩了蔡政府一個耳光，當初蔡英文和陳時中捲起袖子率先做高端勇士的楷模，高端的效力如何沒人知道，全憑陳時中一張嘴說了算。

政府在高端還沒完成實驗就預訂了500萬劑，千方百計的拖延其他疫苗進口，又千呼萬喚地騙民眾打高端，到最後約有200萬劑沒打完要報銷，總總疑團讓國人如墮入五里霧中，已經有國民黨團前往法院提告陳時中貪瀆。現在加上日本的國際認證，就更坐實了高端根本就有問題。

儘管陳時中牽拖大陸和俄羅斯疫苗日本也沒放行，然而人家可沒有牽涉到什麼貪瀆嫌疑。陳時中遇事先硬拗，拗不過就切割。然而一旦貪瀆謎底揭曉，看陳時中還往哪兒閃躲。