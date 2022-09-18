新竹市長選戰，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安3人競逐；前新竹市長林智堅17日為同黨新竹市長參選人沈慧虹站台，引發議論。YouTuber「桃園孫先生」17日在進行「新竹市長民調大對決」街頭民調，高虹安15票、林耕仁13票、沈慧虹11票。

桃園孫先生18日在YouTube上傳「新竹市長民調大對決」街頭民調直播，列出林耕仁、沈慧虹、高虹安等3個選項，詢問民眾「市長會投誰？」結果，高虹安獲得15票、林耕仁13票、沈慧虹11票。

桃園孫先生表示，有兩個民眾講得非常好，其中一位是投沈慧虹，該民眾對民進黨北台灣的選情並不看好，講得有憑有據。還有一位年輕人透露投給林耕仁的原因，講得也不錯。

支持高虹安的人認為，「感覺他不錯」、「換另外一個黨做做看」、「媒體看到比較多的是高虹安」、「看好高虹安當選，民進黨北部選情不樂觀，高虹安出的包比較少一點」。

支持沈慧虹的人表示，「我很喜歡她」、 「看起來就很舒服」。

支持林耕仁的人表示，「憑感覺 」、 「做人不錯」。 還有一位選林耕仁的先生被問到對沈慧虹的看法時，直言跟沈慧虹跟林智堅綁在一起；另外，被問到林智堅當時辭新竹市長去選桃園市長時，有沒有被拋棄的感覺 ？該先生回說，「有一點」。