根據《台灣民意基金會》公布「台灣人的政黨認同與支持」9月最新民調結果，民進黨支持度22.4%、民眾黨20.9%、國民黨15.4%。其中，沒有政黨頃向的有25.5%。資深媒體人彭文正表示，不知道、不表態、沒有支持哪個政黨的人就占了25.5％，台灣最大黨叫做「不知道黨」。

彭文正17日在《政經關不了》直播節目中表示，這項調查中，不知道、不表態、沒有支持哪個政黨的占了25.5％，台灣最大黨原來叫做「不知道黨」。25.5％遠超過支持民進黨的22.4％，可見老百姓內心的無奈，有多麼深沉。

彭文正指出，把今年8月跟9月支持度比較，民進黨是江河日下，國民黨也是一樣。民進黨的支持度從30.2％滑落到22.4％，狂掉了7.8個百分點，也就是跌掉了四分之一，這證明大家真的看不下去了。

彭文正接著點出，沒有支持哪個政黨的人從33.9％跌到25.5％，從三分之一變到四分之一，這是台灣消長的一個狀況。