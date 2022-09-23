國民黨台南市長參選人謝龍介23日在議會自由發言時，使用「狗囝」字眼辱罵擔任市長黃偉哲競選總部發言人的市議員邱莉莉。事後，市議會民進黨團舉行記者會，要求謝龍介為汙辱過的女性道歉，並要求端正選風，任何政黨的候選人都不該用歧視性詞語攻擊對手。不過，謝稍早已主動道歉。

民進黨團總召劉米山認為，實在無法接受有任何人在工作場所歧視女性；他還以過去擔任白河鎮長的經驗，強調女性在職場上的表現完全不亞於男性，即便職場上有爭執，也應就事論事，不該用粗話批評對方，更不該用歧視言論羞辱女性。

黨團發言人呂維胤也說，謝龍介已經不是第一次對女性用歧視性言論，2006年就曾批評當時的高雄市長陳菊「冬瓜菊」；2019年也拿「妓女」諧音，辱罵蔡英文總統；他在幫柯志恩助選立委時，說女人拉票可以拉到房間；如今又在議會殿堂罵女性議員是「狗囝」，非常不得體。

呂維胤指出，性別平權是民進黨長期追求的政策理念，許多議會同仁也在議場不斷要求政府進步。如果今天在議會殿堂上可以容許歧視女性的言論，以後議會同仁還有什麼臉面質詢市府？他要求謝龍介必須對歧視言論道歉，至少在這屆議會結束前，為市民留下榜樣。

不過，在民進黨團舉行記者會前，謝龍介已對在議場質詢使用「狗囝」2字，向市民朋友及全國觀眾道歉，但卻強調絕不向這些作姦犯科之輩道歉。他還說，民進黨一而再、再而三扭曲、抺紅、斷章取義，甚至將農民的損失栽贓在他身上，讓他感到極大氣憤，他對用詞不當致歉，但對這一群人會追究到底。