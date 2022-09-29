國民黨台南市長參選人謝龍介29日在東區衛國里動中心舉辦鞏固藍營基本盤座談會，國民黨台南市黨部主委林進旺到場助講，現場爆滿200人座無虛席，另在網路抨擊台南市警力不足、犯罪率高，成為惡性循環，台南市長黃偉哲競選總部發言人邱莉莉回應，台南市警局預算3年來已增6億元，刑警比例充足，6都排第1。

國民黨台南市黨部舉辦固本座談會已上百場，29日的東區座談會是最爆滿的1場，活動中心室內空間擠滿200人，謝龍介表示除了參加傳統的靜態座談，在菜市場、街口動態掃街時，同樣會與民對話。

謝龍介29日「陸軍、空軍雙管齊發」，在座談會上持續強打老人健保免費、國中、小營養午餐免費與生育津貼補助3大政策，他指出，這樣的經費1年總支出只占台南市政府預算的3％，只要當選一定做到，打造老有所終、幼有所養的台南市。

謝龍介另在網路上發文，指出台南市犯罪率比別人高、警力員額卻比別人少，兩者惡性循環，治安怎會好？他秀出2017年至2021年期間共5年來的台南市警力資料，除了2017年、2018年6都倒數第2，其餘4年都是6都最少。

謝龍介指出台南市警局的編制員額應有5351人，不僅長年未達「編制員額」，甚至連「預算員額」都不到。他強調自己當選後，將每年增編2億元，每年增補200名警力，預估在任4年花8億元，增補800名警力。

邱莉莉回應，台南警察局3年來預算已從65億增加到71億多元。臺南在刑事警力較其他5都充足，現有員額562人，占該局現有總員額13.08％，刑警比例是6都排序第1。

邱莉莉表示，黃偉哲上任第1年即履行對警消的承諾，發放超勤加班費與勤務繁重加給，每年增加8.3億元以上的支出，這些都是台南實質對基層的照顧。