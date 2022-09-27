台中港科技產業園區舉辦座談會，由中港分處秘書黃子洧致詞。(經濟部加工出口區管理處中港分處提供)

台中港科技產業園區舉辦座談會，學員聆聽全場座無虛席。 (經濟部加工出口區管理處中港分處提供)

經濟部加工出口區管理處中港分處，為協助區內廠商掌握全球經貿走勢及未來投資可能面臨的機會與挑戰，特於27日舉辦投資講習座談會，邀請中華經濟研究院副院長王健全提供精闢及專業的解析，協助廠商在目前全球通貨膨脹、疫情持續衝擊產業供應鏈、俄烏戰爭及中共軍演等衝擊下，如何降低不利因素轉化成促進產業升級之動力。

王健全表示，全球受到通膨壓力影響，主要國家除了日本以外，大部分進入升息循環；美元大幅升息，造成美國與其他國家利差擴大帶動全球資金流入美國，包括台灣在內的新興國家資金外流壓力更形嚴重，使本國資本市場進一步受衝擊。

王健全指出，因戰爭避險效應加上美國不斷升息，美元將維持強勢格局至今年底或明年初，雖然新台幣貶值對本國以出口為導向的企業有幫助，但因其他國家貨幣也在貶值的情形下，若本國貨幣貶值幅度相對較低時，將影響國內出口業者的競爭力，對於以出口為主的廠商應該及早因應。

王健全提到，除非俄羅斯在對烏克蘭戰爭期間反擊、反制裁或是發動核子戰爭，否則今年全球經濟應該不會產生停滯性通膨的危機，也減輕大家對於經濟衰退的疑慮。

中港分處長梁又文表示，台灣擁有優異的研發能量、完整的產業聚落，以及安全的投資環境，且防疫成果亮眼。反觀大陸因疫情清零封控政策，導致政治與經濟風險升高，使原本設立於大陸的生產線幾乎停擺，廠商正面臨分散風險選擇新製造生產基地之關鍵時刻，政府鼓勵海內外企業回台投資設廠，提升國際競爭力。

梁又文強調，目前積極修訂相關法令並推出相關配套措施，包括「產業創新條例」對於研發投資抵減、技術入股、未分配盈餘實質投資營業額稅率優惠方案，優惠的投資貸款及投資智慧機械5G的投資抵減等規定，可為台灣未來的經濟發展奠定重要的基礎。中港分處將持續與區內廠商一起攜手合作，化危機為轉機，共同創造台中港科技產業區的新商機及競爭優勢。