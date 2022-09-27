繼指控基隆市長參選人謝國樑涉及德信證券掏空案後，民進黨立法院黨團27日召開記者會提出3問3要，質疑謝國樑有無匯款給前德信證券董事長林冠百？為何遮蔽借貸的2家公司？3間公司借款，為何還款卻是金星國際全拿？並呼籲檢方重啟調查釐清疑點，要求謝國樑拿出匯款單、公布刻意遮掩的公司名稱，同時交代清楚消失的1億元流向。

民進黨立法院黨團曾在日前召開記者會指出，檢調偵辦林冠百涉嫌以假交易掏空德信證券案時，發現林冠百曾向資本額僅700萬台幣的金星國際公司借款320萬美元（約新台幣1億元），質疑當時負責人謝國樑涉及收受犯罪所得、《公司法》、巨額逃漏稅、《洗錢防制法》、偽造文書等5大罪。

「民進黨的指控是大烏龍。」謝國樑則拿出當年借貸時簽下的正式文件並回應，這是3間公司共同的借貸行為，金星只借貸300萬台幣，希望民進黨團能正式道歉。

民進黨立法院黨團書今再度召開記者會，書記長郭國文認為，謝國樑說法前後不一，舉例來說，謝國樑曾於8月8日稱這是2個企業間的借貸行為，9月26日則說金星國際沒有借出320萬美金，後來又稱金星國際只借300萬台幣。

郭國文再指出，謝國樑出示的表格不只2家公司名稱被刻意塗黑，借款日期、資金流向等資訊都不清楚。況且，一般公司資金不足時，通常經由股東增資或銀行借貸等管道處理，鮮少會向一般公司借款。若真想跟謝國樑借款，為何不透過謝家經營的基隆市第二信用合作社？

副書記長林楚茵則提出3問，第一，謝國樑是否匯錢給林冠百？其次，為何遮蔽借貸的2間公司。最後，為何3間公司借款，還款卻是金星國際全拿？副幹事長林靜儀提出3要，要求謝國樑拿出匯款單、公布被遮掩的公司名稱，並交代1億消失的金流，也呼籲檢方重啟調查。

針對民進黨指控，謝國樑27日回應，「該份起訴書（德信掏空案）的目的主要是要證明林冠百的行為，跟三個公司內部分配借貸利息無關。若民進黨黨團還有意見，請趕快提吿，不要再等了。我們也將提出誣告訴訟。」