癥結所在！民進黨台北市長候選人陳時中原挾防疫指揮官光環，怎料參選後民調直直落，加上綠營執政爭議事件不斷，陳時中反批在野黨「操作討厭民進黨就可以勝選」。新黨台北市議員侯漢廷酸他把問題往外推，其實不論參選前防疫爭議或參選後的輿論霸凌，問題都出在陳時中及其支持者身上。

侯漢廷2日在臉書發文，「你所認為的問題，其實來自你自己。別卸責得理所當然、好像全世界欠你。」

他指出，陳時中日前批在野黨「操作討厭民進黨就可以勝選」。邊境控管不利、諾富特防疫旅館管理無能的是誰？為了轉移焦點污名萬華是破口的是誰？為了護航高端阻擋民間捐BNT的是誰？結合媒體炒作陳年爛戲霸凌攻擊無辜女性的，又是誰？

「不就是民進黨與陳時中及其支持者嗎？」侯漢廷強調，防疫防到萬人亡故，防了什麼疫？防到自己去參選了、死亡人數不斷上升，又防了什麼疫？討厭民進黨，是眾望所歸；討厭陳時中，是民心所向。把障礙推開，把病根去除，台北需要重新建設、台灣也需要煥然一新。