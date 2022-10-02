打錯算盤？民進黨推派陳時中、沈慧虹參選台北、新竹市長，但三腳督格局卻都處在追趕位置。前立委孫大千今(2日)在《鄭亦真辣晚報》節目指出，英系原本看準台北、新竹三腳督想撿便宜，但誤算卻在錯估支持與反對民進黨的比例，現在因為中間選民、年輕世代的離開，藍加白遠超過綠，導致民進黨連想突圍都很難。

孫大千表示，林智堅他自己不知道，他已經是一個票房毒藥了，他今天不是一個單純的中華大學夜間部學生，他是一個抄了兩次碩士論文的人，他是一個犯了錯不願意認錯的人。所以林智堅跟周玉蔻都是民進黨這場選戰裡最大的負面指標，這兩人如果出來不斷輔選，民進黨選情只會愈來愈糟。

「我舉一個例子就好：當時英系為什麼要搶台北？為什麼要搶新竹？」孫大千指出，因為台北跟新竹都是藍白分裂，所以對民進黨來說，他們用那種傳統的選票計算模式，他們認為，只要藍白分裂，所有反民進黨的勢力分裂，那民進黨就可以把它順利地拿下來，撿個便宜，鷸蚌相爭漁翁得利。

孫大千強調，可是不要忘了，民進黨的這種算法，是要算在支持民進黨跟反民進黨的比例差不多，至少民進黨要有4成的支持率，你的對手分裂，各自拿3成，你才有可能勝選。但是當初英系打破頭都要搶的台北跟新竹，現在看起來都不見得守得住。

「為什麼守不住？因為藍加白遠遠超過綠喔！」孫大千說，你說藍營的基本盤變大了嗎？不是，大家的基本盤都一樣，2成、2成5左右，那多出來的這麼大一塊是什麼？是中間選民、年輕世代，是原本2020年站在妳小英旗幟下的，他們選擇離開妳了，所以民進黨完全沒有搞清楚這一點，這也是英系在這場選戰中面臨到最大的挑戰，但因為這些莫名其妙的先天或後天的因素，它現在不但沒有便宜可以撿，連想要突圍都很難！