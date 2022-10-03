國民黨副主席夏立言8月出訪大陸，國內罵聲不斷，3日現身國民黨基隆市長參選人謝國樑競辦座談會，首度在選舉場合發表公開談話，指原本單純的探視台商之旅，被民進黨政府操作變得複雜。

夏立言表示，國民黨主席朱立倫先前指示，在美國、大陸間要做到平衡，因此，6月訪美時也準備至大陸訪問。他提及，國民黨與大陸台商因疫情有3年時間沒互動，台商覺得沒有人愛護，原預計7月訪美接著訪陸，但因個人私事，同月底又至美國嫁女兒，才耽誤行程。

他提及，處理完個人私事回台北後，沒人想到美國眾議院議長裴洛西要來台，也沒人想到大陸有軍演，最終因機票難安排決定按原計劃前往，但本來單純的探視台商之旅，被民進黨政府操作變得非常複雜，比如原先規畫只到華東、珠三角地區探視台商，並向陸委會報備可能會見到國台辦主任劉結一、海協會長張志軍。

不過，申請公文送至陸委會隔天，就有媒體爆他是被大陸要求前往，更要去北京見全國政協主席汪洋、替國民黨募款等。夏立言痛批，「完全扭曲事實」，自己的所有行程也好像被設計。

夏立言說，後續聯繫陸委會同仁，對方只回應3個字「不是我」，才知道是可憐的公務人員上頭的政治人物，把單純訪問變複雜，也因此出訪任務變得更重要，至於對國民黨選舉是好是壞，全看是否有表現，自己依行程一路走，見到張志軍，也做了每件該做的事。