民進黨台北市長候選人陳時中日前在競選總部成立大會上，嗆國民黨台北市長候選人蔣萬安，不要以為能夠靠操作「討厭民進黨」勝選。對此，國民黨台北市前議員羅智強調侃，原來陳知道社會大眾討厭民進黨，更酸「社會大眾只有『討厭民進黨』？別逗了，大家更討厭你，陳時中，好嗎？」

羅智強今（3）日在臉書表示，陳時中要蔣萬安不要靠著社會上的「討厭民進黨」當選，讓他忍不住笑出來，直喊「原來陳時中也知道社會大眾『討厭民進黨』啊。」

「陳時中你的邏輯顯然有洞！」羅智強指出，因為討厭民進黨，理所當然就要下架陳時中，怎麼可能要討厭民進黨的民眾去支持陳，且他認為陳還搞錯一件事情，就是民眾不僅討厭民進黨，更討厭陳時中本人。

羅智強提到，放寬3+11害本土疫情爆發，再把責任推給萬華是破口；單日確診數上升，獨步全球發明校正回歸；大內宣台灣超前部署，結果今年4月疫情再爆，竟然叫人民自主應變，甚至口出狂言「要怪，就怪病毒」；再加上口罩、疫苗、快篩之亂等，人民有可能忘記這些事嗎？

羅智強說，陳時中自稱人生名言是盡責，不會「吃碗內，看碗外」，卻在火化之亂、單日確診破萬時落跑去選台北市長，且疫苗採購充斥弊端，還反嗆封存30年是基本常識，「所以社會大眾只有『討厭民進黨』？別逗了！大家更討厭你，陳時中，好嗎？」