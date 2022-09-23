民進黨團22日行文資策會，要求三日內提供民眾黨立委高虹安在在任職期間業務執行概況及相關資料。高虹安表示，民進黨團此舉完全是為了選戰違法擴權的政治動作，資策會是私法人，民進黨團沒有權力直接行文、命令資策會交出資料，尤其是個人資料，資策會沒有義務回答民進黨團。

高虹安指出，民進黨團不是法院、也不是相關行政機關、更不代表立法院，這完全是未經正當程序的粗暴政治動作。根據舊制大法官解釋「立法院調查權行使之方式，⋯⋯，必要時並得經院會決議，要求與調查事項相關之人民或政府人員，陳述證言或表示意見」就連立法院的調查權都要依循院會正當程序，更何況不能代表立法院的民進黨團？

面對質疑，民進黨立委林靜儀說，資策會不是完全的民間組織，當時的專案又是經濟部委託，立委有權限確認當時的狀況，畢竟這是國家的薪水、研究案，就像農委會的案子一樣，光是委員在質詢相關單位也要做一些準備，不然怎麼做回答？

高虹安批評，這是惡意置換概念。政府也持有台積電股份，難道民進黨團可以行文要求台積電交出資料嗎？立委當然有權監督政府，民進黨團應該要行文經濟部，而不是私法人資策會。

高虹安說，民進黨總召柯建銘表示，資策會說高虹安沒侵權，這在法律上是站不住腳的。但資策會三天前資策會發言人曹元良就說，資策會研發成果會以各種形式對外發布，若需「實際應用」，才有取得授權的問題。而上述的「實際應用」並不包含學術，如果是純學術引用的話，沒有授權問題。

高虹安表示，資策會是權利所有人，都說沒有授權問題，為何身為局外人的柯總召，要對資策會的調查結果指手劃腳？據技術處和資策會告知，資策會科法中心早已調查過本案無侵權，難道柯總召要以政治力施壓資策會翻案？

高虹安最後表示，台灣人值得更好的民主，而不是執政黨為了政治利益不惜違法擴權的台灣。