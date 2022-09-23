台南市議會定期會23日自由發言時間爆火氣，市議員謝龍介痛斥市長黃偉哲的競選團隊抺黑。（洪榮志攝）

市長黃偉哲認為，在議會殿堂爆粗口又拒不道歉，不要說選首長，就是選議員或里長都不應該有這樣的行為，他覺得遺憾。（洪榮志攝）

台南市議會定期會23日自由發言時間爆火氣，身兼黃偉哲競選總部發言人的市議員邱莉莉，批評國民黨市長參選人謝龍介過去在選舉時傷害農漁民，對台南農漁業產生「四大亂」，還敢反擊「文旦之亂」是民進黨栽贓。稍後質詢的謝龍介除痛斥「白布染到黑」，更以台語大罵「狗囝」，事後雖為用詞不當向市民道歉，但也強調絕不向這些作姦犯科之輩道歉。民進黨團也舉行記者會，要求謝為汙辱過的女性道歉，並要求端正選風，任何政黨參選人都不該用歧視性詞語攻擊對手。

邱莉莉以謝龍介近日在電視大打廣告，號稱「貼膏藥」4年就可以讓人懷念40年為例，指謝龍介從2019年立委補選到今年選市長，陸續造成文旦之亂、鳳梨之亂、虱目魚之亂、石斑魚之亂，造成農漁民巨大損失。

邱莉莉還當場質詢市長黃偉哲：「請問政治人物的誠信是不是最重要？」黃回應：「當然是最重要；而且今年台南文旦賣到日本的營養午餐，反應不錯。」邱莉莉呼籲謝龍介回頭是岸，希望他不要在議會言論免責範圍的保護內，用不是事實的內容，潑別人髒水。

輪到謝龍介質詢時，他一開口即對著黃偉哲說，你們這個團隊「吃蛇配虎血」、「白布染到黑」，什麼叫「文旦之亂」、「鳳梨之亂」？真的很惡質，「我在這裡都放棄言論免責權」；「狗囝！」說什麼他將台灣的文旦弄到1斤30元，搞清楚，「你們大果1斤收12元，我幫農民每斤賣32元」，果越小價越高，15、16粒1斤52元，這都有合約書。

至於鳳梨棄單的事實，則是在他協助下引進廠商百果園，他沒賺一毛錢，全台灣鳳梨農感謝他，鳳梨從2015年出口425個貨櫃逐年增加到2020年出口 1200個貨櫃鳳梨銷量8400噸；虱目魚契作低價時，也是他在幫忙；石斑魚全台灣400場有列管，1600場沒列管，政府檢查只檢查列管的，還誣陷他幫中共講話，去民間打聽清楚，誰真正在幫困境中的農漁民。

黃偉哲則利用謝龍介的質詢空隙回說，「我拜託一下，你不要講人家『狗囝』」；謝龍介雖當場回應，指日前總質詢靈骨塔官商勾結議題時，因公布議員錄音，事後有黑衣人前去向當事人關心，這不是「狗囝」，什麼才是？謝還強調，黃偉哲跟靈骨塔業者吃飯記錯，要道歉嗎？說謊要退選嗎？黃偉哲說，對記憶不周全的地方表示道歉，但不會為了記錯吃幾道菜或跟業者坐多久，退出選舉。

事後，黃偉哲受訪認為，在議會殿堂爆粗口又拒不道歉，不要說選首長，就是選議員或里長都不應該有這樣的行為，他覺得遺憾。當然議員有言論免責權，但有一定的限度，是否有保障到人身攻擊及侮辱部分，大家可以注意。

黃偉哲還強調，能為農民爭取訂單是好事，但到底有或沒有，或到什麼程度才算是有？也應該好好稽查。

自由發言時間結束後，謝龍介也面對媒體鏡頭，對剛剛在議場質詢用了「狗囝」2字，向市民朋友道歉，但強調絕不向這些作姦犯科之輩道歉。他還說，事實歸事實，不斷一而再、再而三扭曲、抺紅、斷章取義，甚至把農民的損失栽贓在他身上，讓他感到相當氣憤。他能走進農村及漁村得到廣大的回響，執政者不檢討政策失當才會造成民怨，卻轉移焦點把農民的損失，說成是他造成的，讓他感到極大氣憤；他對用詞不當致歉，但對這一群人會追究到底。