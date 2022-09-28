台南市議會本屆任期即將結束，議會與市府等單位將從10月1日起推出「2022議起愛相隨」感恩系列活動。議長黃偉哲與市長黃偉哲今天共同舉行記者會時，特別介紹將在市議會廣場展出的今年高雄台灣燈會菁華，其中的主燈「花蝶花舞」更由台南燈藝師黃文全設計製作，值得一看。

郭信良說，10月7日到16日的「平安祈福燈會」，將展出今年台灣燈會的菁華，其中的「花蝶花舞」主燈，更由台南在地的優秀燈藝師黃文全設計製作，曾榮獲7月公布的法國NDA國際大獎賽金獎，是台灣參賽者首度奪金，顯示台灣花燈設計得到國際肯定。

郭信良也推薦雙十國慶連假前來議會廣場欣賞台南市皮革製品商業同業公會承辦的「府城經典製鞋工藝特展」，不僅可以看到製鞋師傅的工藝表演，還可體驗皮革手作，進而了解台南手工製鞋的歷史，展期10月7日至10日。

此外，10月15、16日西拉雅廣場還有孩童們最喜歡的氣墊嘉年華，多座大型氣墊免費玩。10月16日議會廣場更有台南市屏東縣同鄉會帶來的公益嘉年華，集結各地美食及植栽手作、文創特色與表演。

黃偉哲指出，議會與市府一起舉辦的「議起愛相隨」活動，希望與長者共同歡度重陽佳節。每年郭議長都會邀請百歲人瑞歡聚一堂，並舉辦花燈及公益活動，從10月1日至16日一連串的系列活動相當精采，也歡迎所有的市民朋友、好朋友，大家一起前來共襄盛舉。

郭信良強調，市議會一向與市府合作在12月舉辦感恩活動，讓市民朋友們親近並認識議會，今年因碰上地方公職人員選舉，因此提前於10月辦理，超過半個月的系列活動精采可期且老少咸宜，歡迎到台南市議會官網查詢活動內容。