對於網紅四叉貓揭露民眾黨新竹市長候選人高虹安在唸台師大時有去補習，後來考上台大研究所一事，國民黨台北市議員徐巧芯指出，現在連補習都不行了？民進黨想用權謀控制社會大眾，豢養側翼打手嚇唬民眾，而人民的不滿，壓在心裡，敢怒不敢言。尤其林智堅論文明顯抄襲，民進黨至今沒有道歉，現在變成四叉貓和周玉蔻幫民進黨打選戰，到最後真的會引發民怨！

徐巧芯22日在《新聞大白話》表示，以前馬政府時代，罵政府是自由，但現在大家不敢講，因為隨隨便便就會被出征。

對於四叉貓說高虹安補習考上台大，「我補習可多了」，徐巧芯說，小時候連「珠心算」都補，但現在民進黨認為補習班是一種罪惡，只因為「你不是綠的」。

徐巧芯直言，林智堅論文明顯抄襲，兩個碩士學位被撤銷，民進黨至今沒有道歉、沒有承認。民進黨反而去戰學歷，沒有成功後現在開始戰補習班！

徐巧芯認為，很多小康家庭小孩都在補習，但卻被說成富二代，大多數人無法接受，且變成四叉貓或周玉蔻幫民進黨打選戰，到最後會引發民怨！