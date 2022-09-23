民眾黨新竹市長參選人高虹安23日晚間到金雅里參加基層座談會，前議長謝文進也與她同台，並向鄉親介紹和懇託，拜託大家支持高虹安和民眾黨籍的議員參選人。針對近日風波柯文哲以「惡霸性侵」來形容，對此高虹安表示，柯文哲是痛恨綠營霸凌，才有心直口快的發言。

高虹安說，後來有跟柯文哲聊到此事，因柯文哲非常痛恨用國家機器和綠營側翼來霸凌，也常常有話說話、心直口快，所以在非常痛恨這種行為之下，才會做出這樣的發言。

高虹安也指出，在和柯文哲溝通後，這幾天發生的事情，已經超出很多人的意料，也認為這樣的行為，不該是台灣民主政治選舉中應發生的事，用如此高規格對待1個新竹市長參選人，更何況只是小黨的參選人，每個人看待這樣的發言，心中都會有自己的一把尺。

有關近日論文爭議，高虹安向台下群眾演講時也說，美國學倫單位都已出示聲明，告訴大家高虹安的論文沒有版權問題，也沒有研究不當的行為，資策會也說，學術發表沒有營利目的，沒有侵權問題，但執政黨還是持續追殺。接下來難道要說美國辛辛那提放水？還是要說資策會有什麼問題嗎？

至於早上為何反拍媒體，高虹安則說早上媒體相當多，而她只是拿手機殼讓大家看一下而已，也解釋說當下媒體希望她受訪，但因為時間上有點趕，幕僚也在現場努力溝通。