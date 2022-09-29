歌手李芷婷先前參加《2019中國好聲音》、《聲林之王》闖出知名度，接著參加《全明星運動會3》人氣暴漲，不過人紅是非多的她，日前PO出黑底白字的貼文，還寫下：「可不可以放過我啊」，疑似抒發遭網路霸凌壓抑許久的情緒，長達9天未更新IG動態的她，日前再次發文吐露心聲。

李芷婷日前到宜蘭佛光大學開唱，只見她身穿細肩帶背心，對著鏡頭前露出燦爛笑容，心情看似平復許多，而在當天結束工作行程時，她曬出眺望橋上車輛的照片，回想起17歲兩手空空時，每週一個人台中台北兩地跑，進行著讀書、駐唱、培訓等追逐夢想的行程，當時純粹只想拿著麥克風站上嚮往的舞台唱歌，但如今在喧囂城市中，卻忘記自己要的是什麼，吐露出無奈的心情。

李芷婷instagram相隔九天再次發文，吐露出無奈心情。(zhiting_li IG)

不過如今李芷婷似乎已被點醒，她表示長時間對任何事物興趣缺缺，如今總算有真實活著的感覺，忍不住想大罵一聲：「X！活著好爽」，壓抑許久的情緒總算找到宣洩出口，接著表示自己熱愛表演及唱歌，想給所有人聽這一年多寫的新歌，更想傳達正能量給所有人，提醒所有人知道這世界不是沒救，看的出來心情似乎已逐漸恢復。

李芷婷日前透露遭到Twitch直播網路群組霸凌，坦言某些言論造成精神壓迫，無法進行社交活動，甚至還得看病治療，為了避免不必要的爭論及謠言產生，才會保持緘默，但她現在決定跳出來面對，除了捍衛自己，也喊話網友能夠「放過她也放過其他人」。