藝人歐陽靖育有2歲兒子「新醬」，常在社群分享育兒日常，雖然屢遭酸民惡意留言，但她總是高EQ回應對方，獲得網友讚賞，近來她透露母親譚艾珍分享跟兒子做冷凍蔬菜塊的影片，就再次受到育嬰魔人關切，讓她無奈感嘆：「感受到魔人堅定而無畏的態度」。

歐陽靖透露母親譚艾珍分享跟兒子做冷凍蔬菜塊的影片，卻被育嬰魔人關切「可以吃固體食物了吧」?讓她無奈表示：「感受到魔人堅定而無畏的態度」，不解兒子有沒有吃固體食物，有需要跟網友報告嗎?她也強調育嬰過程中，遇過最多的就是「副食品魔人」，坦言早在兒子開始吃副食品時，就感受到這類魔人的威力。

歐陽靖對於常被「育嬰魔人」關切感到無奈。(GinOy 歐陽靖臉書)

歐陽靖表示當時PO出兒子在吃奇異果的照片，就收到了「不可以給寶寶吃奇異果」、「寶寶吃奇異果會害死他」等留言及訊息，而且很多都是大陸用語的農場文，指出給寶寶吃「獼猴桃」這類有毛的水果有多危險；接著PO出拿湯匙餵兒子吃飯的限動，又遇上「自主進食魔人」，指出不嚴格執行BLW教條，小孩就會一輩子無法自己吃飯，甚至表示：「只要一旦餵食過就不算BLW了」，讓她無奈表示：「這是在情勒嗎」。

歐陽靖表示即便兒子都2歲，仍有許多人對於給飲食方式充滿意見，對此，她則是以過來人經驗表示：「飲食確實是育兒挑戰的大魔王之一，但只要家長自己本身對美食有熱忱，也對營養學有正確觀念，最重要的是放鬆心情，你的小孩不可能會不愛吃飯的」，接著向所有育嬰魔人喊話：「媽媽們！放過自己也放過別人吧」。