有「星女郎」封號的大陸藝人黃聖依，與身家超過台幣60億的影視業總裁楊子結婚，婚後育有兩個兒子，不過有眼尖網友發現2人在七夕當天發文，疑似洩漏兩人感情有異狀，如今老公又刪光昔日夫妻倆的恩愛動態，讓情變傳聞甚囂塵上。

黃聖依和老公楊子七夕情人節各自PO文tag對方，當時被認為是在七夕隔空傳情，好不浪漫，不過世隔一個月卻被網友發現兩則貼文疑似都有藏頭詩，像黃聖依是「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，加上文末都是寫著「新開始、新旅程」，而且都只放個人獨照，讓外界猜測是否暗示已經情斷，不過這段時間仍不時合體直播帶貨，讓外界對於兩人婚姻狀況霧裡看花。

眼尖網友發現兩人七夕發的貼文疑似有藏頭詩。(黃聖依、楊子微博)

近日兩人婚變疑雲登上熱搜，卻始終不見黃聖依和老公楊子做出回應，不過有網友發現楊子在此敏感時刻，居然删光與黃聖依昔日恩愛動態，紛紛到他的評論區留言詢問有關婚變一事，未料只要提到黃聖依的留言，全被楊子動手刪光，似乎想要眼不見為淨，也讓外界更加懷疑兩人的感情生變。

楊子删光與黃聖依昔日恩愛動態。(微博)

楊子删光與黃聖依昔日恩愛動態。(微博)

不錯事件爆發後，黃聖依和老公楊子依舊合體直播帶貨，互動也未見尷尬，讓網友推測即便分開，依舊是工作上的合作伙伴，加上為了兩個孩子考慮，仍維持不錯互動，但事實究竟如何?還是要等到兩人正面回應才能得知。