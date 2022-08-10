楊子儀（左起）、大元、連晨翔為戲宣傳。（陳俊吉攝）

大元戲劇表現亮眼。（陳俊吉攝）

連晨翔在劇中露臀又被彈「小弟弟」。（陳俊吉攝）

楊子儀開心能與大元、連晨翔一起拍戲。（陳俊吉攝）

大元、楊子儀、連晨翔今（10日）出席戲劇《門當互懟愛上你》卡司發布會，3人在劇中是青梅竹馬。楊子儀和大元2人相識12年，感情好到能在彼此面前更衣。楊子儀看大元完全沒有女神感，反而「狂愛」連晨翔，大讚對方帥氣零死角，2人在劇中還貌似有BL情愫，一場擁抱戲，楊子儀情不自禁揉背加戲，「我先摸到他的背肌，發現翅膀很大，標準的寬肩倒三角。」直呼抱起來好開心。

大元和連晨翔在劇中有另類「親密戲」，第一集大元的臉就緊貼在連晨翔的裸臀，笑稱「很Q」。而劇中連晨翔對橡皮筋有恐懼症，一次大元蹲在地板把玩橡皮筋，恰巧正對他的下體，竟突發奇想用橡皮筋狂射他的「小弟弟」，要讓他心生恐懼，但他卻沒反應，被虧下體反應遲鈍，他連忙解釋：「是因為那天穿很厚的西裝褲啦。」

大元為戲穿遍學生制服、空姐制服，連晨翔看了狂讚漂亮，被問喜歡水手服嗎？他羞喊：「制服癖那種不行，我都跳過。」還招架不住現場逼供，自爆成人片都看「素人」系列，尺度之開讓大元、楊子儀救場封口，就怕帶壞連晨翔。

大元和連晨翔都是女團、男團出道，楊子儀自曝當初還在憲憲家族時，原本要和懷秋、邱凱偉（Darren）、蔡旻佑組男團，但後來去當兵，合約也到期而作罷，退伍後就往主持界發展，自嘲自己「單飛比較紅」，酬勞不用分4份。

《門當互懟愛上你》8月29日晚間9點在華視主頻、晚間8點在三立都會台首播。