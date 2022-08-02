近期許多BL劇掀起熱潮，即上映的《About Youth》甫開拍便有日、韓、俄等地網友討論，本報邀來劇中組成「健RayCP」的黃信赫、徐碩廷，穿美國時尚品牌Michael Kors，甚至來個浪漫擁抱，展現兩人因拍戲促成的好交情。

談到彼此的第一印象，徐碩廷覺得黃信赫等其他演員比自己有更多演出經驗，誤以為難接近，黃信赫也因外型以為徐碩廷有距離感，隨戲劇演出而彼此發現都很好相處。不過為培養默契與情感，他們還以「接吻練習」讓彼此更加熟稔，而徐碩廷也坦言「有愛上黃信赫的感覺」，不過黃信赫突然有點委屈地表示「他都很常會兇我、潑我冷水。」讓徐碩廷頻頻喊冤「他都會說一些奇怪的話、講話就很直接。」原來在拍攝吻戲、親密戲之前，黃信赫都會趁著沒收音的時候偷偷「開車」，讓徐碩廷羞喊「閉嘴、你很煩。」不過很顯然他們的感情，也透過一來一往的鬥嘴變得更加親密，就連在拍攝、採訪的當下，他們也經常會吐槽彼此的話、打鬧，好感情不言而喻，也讓人期待他們在劇中會營造出什麼樣的CP感。

徐碩廷表示黃信赫在片場「開車」，讓他頻頻吐槽「閉嘴」。徐碩廷/Michael Kors七夕限定帽Ｔ，8500元、黃信赫／黑色球服上衣4100元。（攝影／石智中、黃信赫妝髮／Jenny Lin Lanchi、ZOOM Hairstyling Jacobs Hsieh、徐碩廷妝髮／Backstage Curry Tsai、80’studio KimberHuang）

另外劇中徐碩廷，在劇中演繹的是熱愛打扮的「Ray」一角，除與黃信赫飾演的「阿健」有愛戀糾葛，還有大膽的女裝環節，不過對此徐碩廷表示「其實對於他（Ray）而言，好看就是好看 男女裝沒有分界線 。」而透過劇組的塑造，也讓黃信赫看到他的裝扮直呼「男大十八變、好適合。」

在七夕前夕，本報邀請兩人以以Michael Kors新裝回歸劇中戀人的感覺以Michael Kors演繹親暱的感情，而他們兩人也透露自己的過節習慣，個性有些搞怪的徐碩廷表示，自己並沒有特別的過節習慣，「不大會想要跟大家一樣，像生日如果在當天過，就會被猜到、沒有驚喜感。」因此他甚至會故意提早過節，至於黃信赫則表示自己會把過節當作是一種義務，但主要還是會配合另一半想要怎麼過。此次Michael Kors在七夕除為品牌人氣包款換上甜蜜粉色外，也有推出低調的七夕限定運動套裝，不過日前品牌與 ellesse 合作的復古套裝，也十分適合作為七夕送禮使用。

Michael Kors x ellesse 白色拼接老爹鞋 (男士)，8300元。（Michael Kors提供）

Michael Kors x ellesse Hudson 印花後背包，2萬900 元。（Michael Kors提供）

Michael Kors x ellesse Bradshaw 印花肩背包，1萬7700元。（Michael Kors提供）

Michael Kors x ellesse 拼接連帽上衣，1萬200元。（Michael Kors提供）

Michael Kors x ellesse 海軍藍拖鞋 (女士)，3500元。（Michael Kors提供）

《About Youth》將於8月29起 每週一20:00於bilibili平台播出，一次播出兩集，另外，9月3日起每週六 21:00 東森戲劇40頻道播出。