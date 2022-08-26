連晨翔（左起）大元、楊子儀、檢場、況明潔、樊光耀搞笑合照。（三立提供）

連晨翔（左起）大元、楊子儀3人互動很有火花。（三立提供）

最新8點檔喜劇《門當互懟愛上你》今舉辦首映會，大元（林艾璇）、連晨翔、楊子儀、檢場、樊光耀、況明潔皆出席首映會和粉絲互動。況明潔和樊光耀、檢場分別飾演大元、連晨翔的爸媽，況明潔透露片場分為「福祿壽」老人組和年輕組，老人組聊的是養生、美食、團購維他命C，而年輕組則大聊蛋蛋、海綿體，老人組的2位爸爸卻對年輕人的腥辣話題無動於衷，檢場幽默說：「我們這把年紀賀爾蒙已經成熟衰退，我們聊的是攝護腺。」

連晨翔解釋當時他和楊子儀是在聊打籃球撞到最痛的部位，2人都對下體被撞超有感，沒想到大元傻問楊子儀：「海綿體長什麼樣子？」嚇得楊子儀急忙回：「我的不能給你看喔。」樊光耀則幽默回：「你可以看派大星的啦。」

連晨翔和大元有不少吻戲，第一次見面就接吻，一場在房間關著燈，2人互搶冰棒不慎接吻的戲，連晨翔演來毫不尷尬，表示因為房間內很熱，一直在注意冰棒，但大元倒是有些害羞，「還沒那麼熟，第一次親都會不知道說什麼」。從頭盯場的楊子儀則說，「我就仔細盯著，看他們2個有沒有情緒，結果是真的害羞，一拍完就各自和經紀人討論拍攝的狀況」。

另一場在寧夏夜市的吻戲引起群眾圍觀，大元還重感冒上陣，2人親了10幾次，只要導演一喊卡，連晨翔就趕忙漱口，笑說可減低細菌量，回家後也趕快快篩，最後楊子儀才坦承自己是才是這三角傳播鏈的源頭。

而楊子儀和連晨翔也拍出好默契，2人常自行加戲，楊子儀還會曖昧拍打連的屁股，情節超級BL。楊子儀也透露拍戲至今利用空檔運動瘦了快4公斤，「要拍什麼就盡量來吧，很期待拍下水戲。」

檢場和樊光耀2個老戲精，常脫稿演出信手捻來一句台詞，就能讓況明潔笑翻，但樊光耀卻認為是況明潔笑點太低，況明潔因此被虧是否老公都沒講笑話逗她，她卻公然放閃，甜笑說：「我看到他就墜入愛河了，我們都在談戀愛哪有時間講笑話。」樊光耀也爆料況的老公不是在攝影棚，就是在攝影棚的路上，每回拍戲都溫馨接送。

《門當互懟愛上你》描述一對青梅竹馬註定是彼此一輩子的對手，從出生到長大，都被父母拿來比較。小時候2人暗生情愫，卻因一次意外從此槓上，不約而同都希望對方可以消失在自己的世界，偏偏他們就住對門，想躲都躲不掉。而最慘的是當互懟多年後，這對歡喜冤家開始看對眼了，但他們卻有一對死對頭爸爸。

《門當互懟愛上你》將於下週一(29日)八點在三立都會台首播，晚上九點在華視頻道播出