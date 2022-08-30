《門當互懟愛上你》主演們在直播中搞笑。（三立提供）

三立、華視八點華劇《門當互懟愛上你》29日晚首播，首播前劇中主要演員連晨翔、大元(林艾璇)、楊子儀、劉紀範、黃甄妮、安俊朋參加直播活動，楊子儀就像年輕組的老大哥，有他在讓其他人覺得安心，且總是歡樂氛圍，但沒想到因這次戲劇合作，他竟然成了連晨翔粉絲劇樂部的成員。

楊子儀笑說：「晨翔私下說話好像霸道總裁喔！」每次收工回家都會傳訊息跟大家說「到家告訴我」，完全是真性情，但大元卻走心抱怨她怎沒收到。劉紀範也說連晨翔看起來酷酷的，但她前陣子感冒，被連晨翔知道了，沒想到他又霸總上身說：「快去看醫生，看完醫生告訴我。」

電視台30日特別準備蔥油餅慶功，期許收視往上衝，檢場笑說他和劇中死對頭樊光耀從小就因蔥油餅起衝突。演技派的謝瓊煖這次演檢場的老婆，對於這位老公她打100分，檢場卻抱怨她才是一家之主，他日前因為做臉導致眼睛過敏紅腫，謝瓊煖還不斷叮嚀他要快去看醫生。

在《門當互懟愛上你》劇中有許多公主抱的情節，對於演出親熱激情戲，連晨翔故意虧楊子儀之前拍戲被疑起生理反應，楊子儀笑說拍激情戲拍前和拍後都要先跟對方道歉，這是必需的，他被大家逼到崩潰說：「我真的沒有驕傲好嗎！」而首集在接力賽跑中大元不慎抓掉連晨翔運動褲，露出股溝，拍這場戲時在豔陽天下拍了好多次，大家很擔心學生臨演曬太陽太辛苦，楊子儀說：「雖然只有一個鏡頭，但大元和晨翔一直摔一直拍，地上又熱到發燙，真的很辛苦。」他還故意鬧大元：「連晨翔的屁股皮膚都比妳好喔！」

連晨翔在劇中人設有橡皮筋恐懼症，那場戲演得讓人心疼，連晨翔說他特別去看了會讓人密集恐懼症發作的相關影片讓自己能詮釋恐懼的情緒，結果他看的是老鼠被捏爆等影片，他笑說其實個人比較怕芋頭，也算是有恐懼症，因為小時後吃到怕。

黃甄妮與安俊朋這對激情小夫妻床戲也特別多，黃甄妮說女生被公主抱都會比男生緊張，因為他們有時手會抖，而Amanda劉紀範說這輩子沒有被公主抱過，在大家的慫恿下，Amanda被安俊朋公主抱，嬌嗔地說解鎖人生成就。安俊朋在劇中艷福不淺，卻被劇中演員爆料是最不好相處的，連晨翔說之前兩人相處不多、沒有交集，所以他還特別找時間與安俊朋聊天，最後結論只有一句：「他好MAN喔！」