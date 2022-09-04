連晨翔、大元劇中一起過生日。（三立提供）

連晨翔、大元劇中一起過生日。（三立提供）

三立、華視八點華劇《門當互懟愛上你》中連晨翔與林艾璇（大元）是同年同月同日生的青梅竹馬，高中時互相喜歡曖昧的兩人陰錯陽差之下感情生變，長大後的晨翔化身「毒舌竹馬」，一見大元就嘴賤互懟，但其實心裡還默默愛著守護對方，本周一（5日）將播出兩人30歲慶生，在遊戲中大玩「真心話大冒險」。

大元說，她只要玩遊戲都抱持著「來真的」跟盡全力贏的心，所以就算是「真心話大冒險」也會以真誠的心面對。連晨翔心態一樣，還強調「以不傷害人為原則」。平時看似什麼都敢說的大元，玩這遊戲最怕碰上問題是「心裡有沒有討厭的人」，笑說：「因為很怕對方在現場，我太真性情，怕講了什麼會不小心傷到對方的心，就算沒在現場也怕被傳到當事人耳裡，說不定越傳越誇張。」

許多人會利用這遊戲向心儀的人告白，透過遊戲去試探對方，大元覺得自己會這麼做，如果對方有勇氣在眾人面前用遊戲的方式告白很浪漫又霸氣；連晨翔則說自己不會用這機會吿白，因為不太好意思在很多人面前，但若別人用這遊戲跟他告白則會覺得很有意思。

大元曾經碰過最糗的就是遊戲過程有人問現場的人有沒有整型，這時就會開始討論到底怎樣算整形，矯正牙齒算嗎？打肉毒算嗎？然後討論完後就會直接把自己做過的醫美都講出來，也算是很誠實。連晨翔聽後笑說他真心話最糗是當年追校車追到摔倒，旁邊全是各大學校的學生在看，自己還要假裝若無其事。

玩這遊戲有時像是在「逼宮」，大元說，如果對方是平時不會主動講自己感情事的人，她就會藉機靠遊戲來發問，滿足好奇心。不過她有話直說的大砲個性，其實滿怕這類遊戲，因為有人就愛問很隱私的問題，她就會經過一番掙扎要講不講的，但被大家不斷逼問後還是會脫口而出，不過如果是有關別人的事，就盡量避免把人家名字講出，變成八卦出處。連晨翔則比較耍賴，真的不想回答的問題會微笑帶過，或轉移話題，不說就是不會說。