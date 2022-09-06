任天堂《斯普拉遁3》即將在9/9正式發售，此次是《斯普拉遁》系列首次公開中文版，讓玩家更快速了解遊戲規則，除此之外，《斯普拉遁3》還有許多遊戲亮點，像是增加新的武器，而舊的武器也全都可以繼續使用、 添加人物動作，讓玩家能有多元的操作，當然還有更多遊玩細節，相信許多玩家已經迫不及待想體驗《斯普拉遁3》啦！

《斯普拉遁3》前夜祭。（圖／任天堂官網）

在8月28日台灣時間早上8點至晚上8點任天堂《斯普拉遁3》已進行「前夜祭比賽」，本次活動前6個小時為上半場，體驗的是占地對戰，讓玩家一邊射擊對手，一邊塗抹地面，最終由占地面積最多的玩家獲勝。後6個小時下半場舉行的活動是「三色奪寶對戰」， 這是《斯普拉遁》系列中的全新創意玩法，遊戲規則是由中場戰報中獲得第二名和第三名的隊伍，各派出兩位玩家，與第一名的隊伍進行PK，最終由占地面積和奪取超級信號的組別為勝。

《斯普拉遁3》。（圖／任天堂官網）

《斯普拉遁3》的多元設計，讓許多玩家們期待又興奮，在前夜祭體驗到了創意的玩法，就算是新手也很容易玩上癮，而在任天堂《斯普拉遁3》的宣傳影片中，官方承諾在地圖、武器等等將會有兩年的免費更新，《斯普拉遁》的鐵粉玩家千萬別錯過這次的福利。