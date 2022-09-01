推廣雲端發票與行動支付，台北市稅捐處打造虛擬台北城「雲端稅境」，9月1日起至10月31日邀大家一起解謎探險。稅捐處表示，只要在「雲端稅境」三大線上展覽館，學習各項租稅知識，並完成指定任務，就有機會抽任天堂Switch、商品禮券等大獎。

稅捐處表示，為讓民眾深入瞭解雲端發票，並體驗雲端發票及行動支付的便利與好處，培養正確租稅觀念，打造了虛擬台北城「雲端稅境」，9月1日起至10月31日邀大家一起角色扮演、互動解謎探險。

稅捐處說明，「雲端稅境」是以台北市地圖及著名地標模擬的虛擬空間，共有遊樂園、購物商場、展覽館等三大場館，藏有各式雲端發票與稅捐知識及互動遊戲，等民眾來挖掘。

稅捐處表示，虛擬稅境故事起源於主人翁米雅失蹤，在米雅的統一發票兌獎APP發現一張中了百萬獎金的發票，民眾將變身米雅的好友茵茵，在雲端稅境盡情探險，追查百萬得主為何消失，也能邊解謎邊遨遊台北市著名景點。

稅捐處表示，玩家只要在完成任務後截圖，上傳至台北市稅捐處官網活動網頁，並填寫個人資料，就可參加抽獎，獎項有任天堂Switch、全聯福利中心商品禮券等共254個，中獎名單將於11月18日前公布於該處官網活動網頁及「北市稅處」粉絲專頁。