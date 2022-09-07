阿中你累了嗎？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，為了爭取年輕選票不斷變換形象人設，但也惹出公廁政見「偷窺」畫面被砲轟的爭議。今(7日)陳時中又扮演親自幫嬰兒餵奶的慈愛阿公，但被國民黨台北市議員王鴻薇質疑，畫面中的阿中不但臭臉兩眼無神，而且手沒托住嬰兒屁股的姿勢相當不穩，可能害寶寶受傷，讓她看傻眼直呼：「陳時中是累了嗎？」

王鴻薇今在臉書以「人設一直換，小孩都不會抱，陳時中是累了嗎？」為標題發文附圖指出，經歷偷窺影片後，陳時中力拼扭轉形象，可以說是百變時中，今天他的COSPLAY主題，慈愛嬰兒的阿公，陳時中說：「兒子出生時，我總是戰戰兢兢的抱孩子與餵奶。」她看了畫面驚呼：「但等一下，陳時中你怎麼孩子抱成這個樣子？」

她傻眼強調，「我身為媽媽，一般來說正常親餵抱小孩的那隻手絕對是托住屁股的，陳時中這種單掌抓的姿式，相當不穩，甚至可能害小孩受傷，剛出生的寶寶由於頸椎尚未發育成熟，較脆弱，在抱的時候稍微不小心就可能傷到寶寶，因此在抱嬰兒時，應該要特別小心。」

王鴻薇不禁問：「陳時中換人設是不是累了？臉真的有夠臭，拿奶瓶跟當初拿酒杯的他，簡直是判若兩人，陳時中無論再怎麼靠包裝，果然還是沒辦法對自己說謊，什麼是真正的時中，真的不用我來說，看他雙眼無神，表情木然就算是路人也看得出來好嗎？」

網友表示：「想演，都演得四不像，好笑」、「演很大，拿酒杯的姿勢看起來比較順」、「做秀，也做的心不在焉」、「小孩會餓死，沒有愛心的人。裝個樣子也會走樣」、「有抱過小嬰兒的人都知道，小Baby是很軟的！這樣抱法只有對假人有效吧！就繼續裝吧！」、「奶瓶沒奶、眼睛沒神、更沒注視嬰孩...這叫餵奶！」、「演那麼多，沒有一齣看得順眼」。

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