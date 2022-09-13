民進黨台北市長候選人陳時中粉專被抓包盜用部落客「陳小可」所拍攝的照片，在網路上被截圖瘋傳，小編緊急刪文道歉，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今上午受訪大酸，「不是要把事做好嗎？這麼點小事都做不好，怎麼相信他將來可以管一個市政府呢？」

黃珊珊今上午舉行「智慧城市-首都再進化」政見發表會，會後被問及陳時中臉書盜圖事件，黃珊珊笑稱不解，陳時中都去現場了，為什麼還要盜圖呢？後更大酸「不是要把事做好嗎？這麼點小事都做不好，怎麼相信他將來可以管一個市政府呢？」

另國民黨籍參選人蔣萬安昨晚接受媒體人王偉忠專訪，表示會帶外國友人去國父紀念館、中正紀念堂、故宮，遭到王偉忠吐槽行程65分，對此黃珊珊今受訪表示，不會替蔣萬安評分，但若自己接待國外友人，會先看對方從哪個國家來，如果是紐約來，就不用看101；如果從日本來，就去跟日本文化有關的景點，如北投溫泉。

而談及最想帶國際友人去的景點，黃珊珊表示，最想去的是陽明山的藍寶石泉，還有自來水博物館的地下宮殿，另外還有貓空指南宮的千階步道，以及台北大縱走，若要看古蹟就是去大稻埕、萬華，以及內湖的碧山巖。

黃珊珊也緩頰表示，自己也曾上過王偉忠的專訪，其實氣氛沒那麼嚴肅，勸蔣萬安不要像面試一樣，「又不是去質詢蘇貞昌。」

另蔣萬安提及當選後最先要做的三件事是走訪清潔隊、走訪商圈市場，以及規劃設置智慧電桿。對此黃珊珊表示，台北市重要的事情非常多，每天都想不完，自己就有12個政見，所以應該不只3件事要做。