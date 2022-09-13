民進黨台北市長候選人陳時中到萬華吃在地美食，臉書貼圖卻盜用人氣部落客所拍的照片，讓綠營支持者炸鍋，紛紛在臉書、推特等各種社群網站痛批陳時中社群網路小編團隊已連續出包，要求撤換團隊，還有人直接點名「焦糖」要他走人。

陳時中臉書貼文被發現盜圖，陳時中小編團隊留言中致歉表示，「是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉」，並解釋，昨天撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客「小可愛阿貴」拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。

儘管小編團隊強調，錯誤已經造成，「鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分」。不過網友顯然不買單。

網友質疑要拿到那張圖，還得先google搜尋，再點選照片按右鍵存取，再從資料夾取出丟到FB，「你跟我說哪個步驟可以用「誤用」兩個字來掩飾自己投機取巧的行為？」「這根本就是不尊重人應有的智財權，也是不尊重人權，就是違法憲法」。

就連綠營支持者都不領情，呼籲「直接撤換小編團隊吧！」強調從gay bar、廁所照到盜圖，好政策全被轉移焦點，「支持者看得心好累」。不少網友也附和「這團隊真的很弱欸，要不然就是別的派系來臥底的，頻頻出包啊！」

之前陳時中「免治馬桶偷窺影片」出包時，國民黨台北市議員王鴻薇直言，如果「焦糖」陳嘉行繼續待在陳時中團隊，「那國民黨候選人蔣萬安就很安了！」

這次陳時中臉書盜圖事件再出包，就連綠營支持者都點名要求「焦糖」走人，強調連盜圖這種低 級的錯也在犯，根本就是「遞刀給敵人」，作賤陳時中的人格。

不過也有支持者呼籲綠營內部不要自亂陣腳，「小編們和網路行銷團隊不要急，之前每天在指揮中心記者會看到的阿中部長就是最好的阿中」「拜託不要再急著得分卻反而掉分了！」