民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，近日公廁免治馬桶政見宣傳影片出包，「偷窺」畫面負面聲浪爆表。有PTT網友質疑，《關鍵時刻》節目對此話題似乎避而不談，陰謀論懷疑「被下了封口令」？國民黨台北市議員徐巧芯回文爆料指出，她接到《美麗島電子報》董事長吳子嘉來電，稱該節目主持人劉寶傑6日當晚請假，吳則放話似要跟隨抵制上節目，箇中貓膩耐人尋味。

PTT有網友6日發文問卦：「關鍵時刻被下了馬桶封口令嗎？」他指出，「先是昨晚10點，停播一小時，改成live分屍案新聞一小時。11點這段一開始，就先討論自由公布的那詭異的台北市長民調，笑了一下時鐘的數據，男生支持度28.1、女生支持度28.74、最後總支持度變30.14。然後由李正皓借題發揮帶到馬桶案，影片時間約是在48:07~49:48，不到2分鐘，他一人講完直接進廣告。」

網友強調，「照這個節目大綱，看起來就像來賓和主持人藉著討論民調，偷渡馬桶事件。難道關鍵時刻被下了馬桶的封口令嗎？再看一下這一part的開場白（劉寶傑說：陳時中經過馬桶風波後不降反升），應該蠻明顯的吧？這種僅僅在廣告前花3~5分鐘時間檢討黨的模式，這兩年在關鍵時刻似乎越來越常見啦~1個小時40分的節目，只能用不到2分鐘的時間提到馬桶議題，是不是關鍵時刻真的被下了封口令？有卦嗎？」

沒想到此問卦釣出徐巧芯回文：「就在剛才吳子嘉董事長打電話給我，跟我說他昨天深夜接到製作人通知，說今天寶傑哥要請假！所以他也沒有去節目。不過他也不知道原因是什麼，我們兩個臆測的部分就不在這裡提。晚上十點馬上就要到了，我也要來看看那今天陣容如何。吳董說，他說寶傑請假多久，他就不去多久！」她並附上通話紀錄證明及哏圖，「批評朝廷，這可是要殺頭的！」

鄉民嘖嘖稱奇，「1126滅東廠，救寶傑！」、「巧芯巧芯得第一」、「又得第一了(消息第一)」、「如果寶傑請假不是帶家人去玩的話，就代表是在用行動抗議了，謝巧芯提供內幕」、「黨心眼很小的」、「搞不好只是確診(被)休息而已（徐：如果這樣吳董就不用特別打電話給我了吧我想）」。