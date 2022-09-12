阿中話術大破解！去年民間採購BNT疫苗曾引發是否遭政府阻擋的爭議，近日從慈濟執行長顏博文口中證實，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中被追問此事，但回應時仍含糊其詞帶過。國民黨台北市議員徐巧芯今(12日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，陳時中說謊成性，當他說謊時會把句子拉長，增加許多介系詞模糊焦點，將有人進機艙是為了拆掉復必泰字條，或BNT不是在深圳分裝等事實，都用謊言話術來混淆視聽。

徐巧芯表示，「他說『可能是大包裝換小包裝的問題』，就又撒了一個小謊，就又被大家揭穿說謊，你那麼大一個箱子，哪有那麼厲害？我請問大家，那個進去機艙裡的人，他是『快銀』（漫威超級英雄），還是他有超能力，你要如何在5分鐘之內把大包裝換小包裝？沒有嘛，進去跟出來，就只差在這張布條而已。」

「所以大包裝換小包裝，沒有人相信嘛。」徐巧芯說，「他今天又被問到，你是不是說謊？他說：『沒有什麼說謊的問題，一個進貨，就在機艙裡面做了相關的整理，就是這樣子，至於誰怎麼樣誰怎麼樣，其實我們沒有辦法知道那麼清楚，但都合法合規合約地在做相關的事情。』這叫做一本正經地說幹話，他浪費了我們寶貴的時間，說了很多，但其實什麼都沒有說。」

徐巧芯指出，「我分析一個心態給大家聽，陳時中他是一個說謊成性的人，他愛說一些小謊，比如說昨天王必勝到底有沒有見，也是講得不清不楚。那，你要怎麼判斷陳時中又在說謊呢？他的介系詞會增加很多！他會開始非常模糊：可能是這個，可能是那個，也是在做相關的一個整理。」

「一般我們就『在整理』，沒有，他就『可能在做相關的一個整理』。」徐巧芯強調，「他會把一個簡單的句子，拉得非常長，具體體現在哪裡呢？當時2021年5月28日，他造謠BNT是在深圳分裝，他是怎麼說的？他說：『BNT在歐洲生產的原液，可能是在深圳也好，還是在哪裡，他們在做所謂的分裝』，有沒有看到？他不敢直接講說是在深圳分裝的喔！他是繞了一圈又繞一圈，這句話也可以解讀成是在德國啊，就在德國嘛！」

徐巧芯說，「這就變成是說，他常常在說謊的時候就會拼湊一些詞彙，混在一起，欸，這樣你也不能說我說錯啊！對不對？我只是說提出一個可能嘛。可是他忘記一件事，你是指揮官耶！這些事情是你要負責的，你在那邊可能來可能去，我又不是路上隨便拉一個老伯伯問他對疫苗有什麼看法，你在那邊可能什麼東西？所以陳時中說謊這個東西，就會惹起一些民怨。」