台北和上海已進行10年的雙城論壇是否應持續舉辦，無黨籍台北市長參選人黃珊珊嗆對手陳時中的說法「常常變來變去」，對此，陳時中今天未正面回應，反要求柯團隊辦過這麼多年來，應該做一個報告，讓市民了解，也讓未來競爭者可以做參考。

陳時中昨晚接受專訪時表示，從台北市長柯文哲這幾年舉辦雙城論壇的成效來看，並不值得舉辦，因為沒有達到任何目的，未來當選市長不會辦「雙城論壇」；黃珊珊反嗆「他之前也說有必要保留對話管道，他常常變來變去」。

陳時中今天召開記者會公布「士林北投前瞻路網十年計畫」政見，對於若當選市長，雙城論壇究竟是否取消？陳時中表示，「我想大概還是看成效」。

他說，柯團隊自己辦過這麼多年來，也許在這時候應該要做一個報告，跟市議會提出，多年來達到什麼樣的效果，讓市民了解，也讓我們未來的競爭者也可以做一個參考。

外傳黃珊珊在年輕人支持度比較高，媒體詢問陳時中未來要如何爭取年輕人認同跟支持？外界質疑問題出在在團隊操作？

陳時中表示，他的整體政策是全年齡的政策，「對於任何年齡都是我們重視的」，但是青少年是國家未來的希望，當然是我們的重中之重，我們也會去努力。

至於相關文宣怎麼樣改進？他強調，選舉也是不斷地在磨合，我們的團隊大家一心思考，如何在這種團結的氣氛裡面把選戰打的更好，讓市民能夠更有信心，「我相信我們會持續的努力」。

昨天陳時中在北投後援會結束後遇上地震，他透露，當時他在車上，沒有什麼很大的感覺，但看到訊息不斷傳來也蠻嚴重的，對於有相關需要關心的單位，他都有打電話去關心。