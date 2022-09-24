日本即將開放自由行，日本卻不承認高端疫苗，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨天受訪時表示，陳時中應負起相當大責任；陳時中今（24）日受訪指出，相信各國都持續在檢討要用什麼樣的標準，外交部應該也會極力爭取。對此，戰鬥藍組織領導人、中廣董事長今日就在臉書上表示「找陳時中算帳要他付錢」，引發討論。

趙少康在臉書上PO出一篇「打高端的人怎麼辦？」的文章表示，日本即將開放邊境，台灣有很多人悶了2年，早就想到日本旅遊，可是日本不承認高端疫苗，「想去日本，得要自己花3500元或4500元，在72小時內採檢CPR，陰性才能去日本」，趙少康更提及，「指揮中心王必勝兩手一攤：目前沒有別條路！」

趙少康更直言，當初民進黨的大官，從蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁到陳時中，每個人都英勇的挽起袖子，擺出視死如歸的姿態，爭先恐後打高端，拉拔高端像是拉拔他們的兒子，鼓動了九十多萬人打了三劑高端。趙少康也接著說「這九十多萬人如果想到日本，做PCR的錢誰付？你可以叫民進黨付，也可以叫蔡英文付，但我認為最應該付的，就是威風凜凜的前指揮官陳時中，這些人應該找陳時中算帳」。

最後趙少康更說，陳時中今天被問到時說，不能用結果論來檢討，陳時中沒聽過決策者應有「先見之明」嗎？趙少康也提及，陳時中又說：「日本也沒承認中國和俄羅斯的疫苗」，這讓趙少康疑惑，「奇怪啦，他不是在立法院大言不慚的吹牛說『世界哪裡趕的上台灣？』怎麼現在又要拿中國大陸和俄羅斯出來做擋箭牌？」