備受矚目的NBA日本賽30日晚間在琦玉超級競技場開打，儘管上季總冠軍勇士主力大部分只打上半場，史蒂芬柯瑞也僅拿6分，勇士仍靠傷癒復出的榜眼中鋒懷斯曼20分、9籃板，終場96比87力退巫師，巫師則以日籍球員八村壘貢獻13分、9籃板表現較佳。

勇士排出柯瑞、普爾、威金斯、卓雷蒙格林與盧尼的先發陣容面對巫師，結果投進勇士第一球的是盧尼，不過畢竟歷經長途跋涉來到東京，兩隊上半場投籃命中率明顯偏低，其中最慘的是上季表現突出的勇士射手普爾，他半場投7中0。

至於球迷最愛的柯瑞，他在上半場投7中1，僅拿6分、3籃板及2助攻，更出現4失誤，可是勇士跟巫師打完上半場，勇士仍以41比37領先，因為巫師命中率也不理想，半場最高的是畢爾9分，地主球員八村壘則有8分、8籃板。

來到下半場，勇士先發除了普爾，其他都開始休息了，勇士總教練科爾也打算用板凳球員打完這場熱身賽，反觀巫師下半場只讓先發短暫打了一下也開始休息，只給八村壘多一些上場時間，畢竟大部分進場觀眾都是想看這名日本球員。

兩隊末節都用板凳上場，勇士雖然都處領先，卻都領先個位數差距，不過傷癒復出的勇士中鋒懷斯曼，先在最後1分49秒勾射取分，接著最後50.7秒兩罰俱中，幫助勇士維持7分領先優勢，最後也順利贏下這場日本海外賽的勝利。