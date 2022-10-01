今年與拓荒者達成延長合約協議的明星後衛利拉德(Damian Lillard)，將繼續留守波特蘭帶領球隊突破重圍，不過去年一度傳出利拉德不滿球隊補強動作，近而向拓荒者提自請離隊，利拉德今日接受《Yahoo Sports》知名記者海恩斯(Chris Haynes)訪問，坦承自己確實有想過離開拓荒者，不過仍選擇留下的最大原因，就是想超越傳奇名將崔斯勒(Clyde Drexler)成為拓荒者隊史得分王。

利拉德今年夏天與拓荒者提前續約，總價為2年1.22億美元，這份新合約將於2025-26年賽季開始執行，首年薪資為5850萬美元，2026-27年球季擁有球員選項，若利拉德選擇執行，年薪可來到6330萬美元，將創下史上單季最高薪紀錄，如果利拉德走完這份合約，他生涯總薪資將達4.36億美元，史上僅次杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)和畢爾(Bradley Beal)，排在歷史第4。

去年對拓荒者管理層失去信心，利拉德曾傳出向球隊高喊「賣我」的消息，這也驚動了拓荒者前輩崔斯勒，今日利拉德接受海恩斯採訪，透露去年自己聽了崔斯勒很多的建議，才開始思考自己的下一步，「他希望看到我在波特蘭取得成功，要跟球隊一起承擔責任，但也跟我說只有做出正確的事情才會快樂。」

2018年達成NBA生涯1萬分後，利拉德也開始關注許多與得分相關的紀錄，他也注意到了自己有機會跨過崔斯勒，成為拓荒者隊史的得分王，利拉德說這也是他繼續留在拓荒者的動力，「如果我離開的話，就會失去超越崔斯勒的機會，我現在距離紀錄那麼近，錯過的話我會感到非常遺憾，我曾經考慮過遠走高飛，但從未覺得自己會真正離開波特蘭，打破紀錄對我來說意義非凡，完成這個成就就可以證明我的職業生涯有多優秀，那是一份榮譽。」

拓荒者的隊史得分排行榜中，崔斯勒以1萬8040分排名第1，利拉德以1萬7510分名列第2，2人僅僅相差530分，利拉德有機會在新賽季迎來新的里程碑。