交通部觀光局今日公布「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」，其中規定出國團客需要打3劑疫苗才能出國，但觀光局晚間政策大轉彎，拿掉指引中該條規定，局長張錫聰證實取消該條規定，說明是因為業者反映，與中央流行疫情指揮中心討論後取消。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁晚間指出，觀光局和疫情指揮中心為了國人身體健康和旅遊安全，建議國人打滿3劑之後才跟團出國旅遊，是怕國外疫情嚴重，如果沒有打疫苗可能抵抗力不足較容易染疫，會增加防疫困難，所以綜合其他考量和全聯會及業者商量的結果，但旅行業者實在是很難去執行跟面面俱到，更重要的是沒有公權力。

蕭博仁說，公會建議提醒旅客參團儘量施打疫苗，增加抵抗力，維護旅客自身旅遊安全，亦建議觀光局修正國人必須打滿3劑才能參團，現已修正完畢。

張錫聰表示，今日入出境團指引公布後，旅行業發現出國要打3劑的規定，因此向觀光局反映該規定是針對3＋4的時期，現已不合時宜。觀光局和疫情指揮中心討論後，認為現在疫苗施打率高、先前的國內旅遊3劑令也拿掉了，因此同意取消該條規定。